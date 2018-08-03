 بالصور…ولد عباس يجتمع بالمنسق الوطني لنقابة الكناس

إستُقبل المنسق الوطني لنقابة الكناس عبد الحفيظ ميلاط من طرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس.

اللقاء دام ساعتين وتم التطرق فيه لوجهات النظر حول التحديات الراهنة ومشاكل الجامعة الجزائرية.

اللقاء المنعقد يندرج في إطار سلسلة المشاورات التي أطلقتها نقابة الكناس مع مختلف الفعاليات السياسية والجمعوية.

وإتفق الطرفان على أنّ اللقاء الذي جمعهما هو لقاء تحضيري للقاء آخر سيكون أكبر ويجمع أعضاء المكتب السياسي لحزب الأفلان.

وأعضاء المكتب الوطني لنقابة الكناس بغية تعميق الحوار والتشاور بين الطرفين.

حضر اللقاء كل من عضو المكتب السياسي أحمد بومهدي، وأحمد خرشي من حزب الأفلان، إضافة إلى ميلاط عبد الحفيظ

وعبد الله ثاني قدور الأمين الوطني المكلف بالتنظيم و الأستاذ شيحات المستشار الإعلامي للمنسق الوطني.