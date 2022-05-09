بالصور.. ولد علي يواصل تحضير أشباله لدروة “موريس ريفيلو”

يواصل مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، نور الدين ولد علي، إشرافه على التربص الجاري تحضيرا لدورة “موريس ريفيلو”.

وأخضع ولد علي، لاعبيه لحصص تدريبية مكثفة، تم التركيز فيها على الجانب الفني، للوقوف على امكانيات وجاهزية كل لاعب.

كما يأتي هذا، بهدف تمكن مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23عاما، من انتقاء الأسماء التي ستشارك في دورة “موريس ريفيلو”.

ومن المقرر اختتام هذا التربص الذي انطلق يوم 7 ماي الجاري، بخوض مباراة تحضيرية، غد الثلاثاء، أمام نجم بن عكنون.