بالصور.. ولية عهد بلجيكا تتلقى تدريبات في الأكاديمية العسكرية الملكية

التقطت عدسات الكاميرا، صور للأميرة اليزابيث، ولي العهد البلجيكية في زيها العسكري، أثناء قيامها بتدريبات تكتيكية في الأكاديمية العسكرية الملكية.

وتبلغ ولية العهد البلجيكية من العمر 18 عامًا، وهي الابنة الكبرى للملك فيليب والملكة ماتيلد وريثة العرش البلجيكي. حيث تستعد لإنهاء سنتها الأولى في الأكاديمية بعد إكمال تعليمها الثانوي في UWC Atlantic College في ويلزن.

والتحقت الأميرة الشابة بالأكاديمية العسكرية في سبتمبر من العام الماضي. وتم تصويرها في معسكر لاجلاند في آرلون، حيث سارت في تشكيل مع زملائها الطلاب. وبالنسبة للطلاب الضباط في الأكاديمية العسكرية الملكية (RMA)، يعد هذا المعسكر جزءًا من مرحلة التدريب الأخيرة لطلاب السنة الأولى. ويشكل جزءًا من المرحلة العسكرية الأولية.