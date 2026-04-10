بالصور: وهران تسلتم 50 حافلة جديدة

استلمت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية وهران، الدفعة الرابعة من الحافلات الجديدة والمقدرة بـ 50 حافلة من 3 أحجام من مؤسسة تطوير صناعة السيارات بالرويبة.

وجاءت هذه العملية في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرّامي إلى تجديد حظيرة النقل الوطنية بـ 10 آلاف حافلة جديدة.

وتحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود

ووفقا لبيان مصالح ولاية وهران الـ 40 حافلة المستلمة مقسّمة كما يلي: 20 حافلة من سعة 100 مقعد، 20 حافلة من سعة 35 مقعد.

كما سيتم يوم غد بمؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت استلام 10 حافلات من نوع مرسيدس سعة 23 مقعد.

وستدخل الحافلات حيّز الخدمة والإستغلال عبر جميع خطوط شبكة المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري بولاية وهران.

وللإشارة فقد دخلت حيز الخدمة بولاية وهران، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، دفعة أولى من 50 حافلة جديدة، لتليها 50 حافلة بتاريخ 24، ودفعة ثالثة مقدرة بـ 50 حافلة يوم 28 مارس الماضي .