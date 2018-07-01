بالصور و الفيديو … تنصيب رتل متنقل جديد للحماية المدنية بولاية تيزي وزو

نصّب ، صبيحة اليوم الاحد بولاية تيزي الرتل المتنقلة لمكافحة حرائق الغابات بمقر مديرية الحماية المدنية.

حيث سخّرت المديرية جميع الوسائل البشرية لهذا الرتل المتنقل الذي ادخل حيز الخدمة ابتداءا من اليوم.

ويتكون من 60 عون الحماية المدنية بمختلف الرتب من ولايتي تيزي وزو و وولاية بومرداس.

ضف الي توفير امكانيات مادية من شاحنات اطفاء من مختلف الانواع.

و 12 شاحنات خزان الحرائق الخفيف ،04 شاحنات اطفاء و شاحنيتن نقل الاعوان وحافلة اخرى لنقل الاشخاص.

ضف الى ذلك سيارتين للاسعافات الطبية.

وتجدر الاشارة الي ان هذا الرتل المتنقل اضيف تدعيما للرتل الذي استفاذت منه مديرية الحماية مؤخرا.

وبذلك تتواجد بالولاية رتلين متنفلتين وهذا لمجابهة الحرائق والاستعداد لها.

وبذل كل المجهودات اللازمة تفاديا لتكرار مسلسل العام الفارط .

