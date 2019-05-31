بالصور و الفيديو …درك ورقلة يحجز مليون قرص من أدوية غير صحية مهربة من مالي والنيجر

أخبار الجزائر
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بالصور و الفيديو …درك ورقلة يحجز مليون قرص من أدوية غير صحية مهربة من مالي والنيجر
بقلم عاصم بوخاري

تمكنت الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بورقلة في عملية نوعية من حجز مليون قرص من ادوية غير صحية و غير مراقبة تسبب امراض متعددة والبعض يتناولها على اساس انها مهلوسات.

و حسب المعلومات المتوفرة للنهار فان افراد الكتيبة الاقليمية و اثر تحري و معلومات مؤكدة حول وجود نشاط غير مشروع في تهريب الادوية غير المراقبة من دولة مالي و النيجر في علب الموز الى ولاية ورقلة.

و بالضبط باحذى الشقق المهجورة بحي غزة ببلدية الرويسات مشتغلة من طرف اشخاص غرباء عادتا ما يرتادو الموقع و يقومون بتخزين الادوية و الممنوعات بها.

ليتم استصدار اذن من وكيل الجمهورية لذى محكمة ورقلة و ترصد الموقع ليتم في حدود الخامسة صباحا بمداهمة الشقة ليتم العثور على كمية ضخمة من الادوية الخطيرة والمحضورة مخبئة داخل علب فاكهة الموز.

تم تهريبها من دول مالي و النيجر من اجل ترويجها وسط الشباب و باثمان باهضة على اساس انها مهلوسات.

بالرغم من ان لها مضاعفات صحية خطيرة على مستهلكيها على غرار امراض الكيس المائي و الامراض الجلدية كونها غير خاضعة للرقابة و غير مطابقة للمعايير الصحية.

اين قدرت قيمة المواد المحجوزة بملياري سنتيم جزائري فيما تم التوصل الى كل عناصر الشبكة و الاطاحة بهم مع توجيه تهم جنائية خطيرة ضدهم.


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