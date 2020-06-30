بالصور.. ياسين وليد في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية سيدي بلعباس

الوطني
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بالصور.. ياسين وليد في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية سيدي بلعباس
بقلم م . فيصل

قام ياسين وليد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة اليوم بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية سيدي بلعباس.

وخلال الزيارة اشرف الوزير المنتدب بتفقد الحاضنة الرئيسية المتواجدة بحي بوعزة الغربي و هي المنشأة الجديدة التي يعول عليها لأجل إحتضان ومرافقة نخبة من المؤسسات الناشئة.

وذلك على مستوى جهة غرب الوطن وهي: وهران، عين تموشنت، معسكر، مستغانم، غليزان، سعيدة، بلعباس، تلمسان وتيارت.

وعلى هامش الزيارة ياسين وليد إستمع ياسين وليد لإنشغالات مجموعة من الشباب أصحاب المؤسسات الناشئة.

كما أوضح الوزير المنتدب بأن دائرته الوزارية إنكبت منذ إحدثها قبل ستة أشهر بتحضير مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بترقية المؤسسات الناشئة.

مع مرافقة حاملي المشاريع في كل ما يخص الإطار القانوني ، التمويل ، التسهيلات الضريبية و تخفيف الأعباء .

وفي ذات السياق دعا الوزير الشباب إلى ضرورة إبراز طاقاتهم وكفاءاتهم للتحكم في عملية الولوج إلى إقتصاد المعرفة.

وطالب الوزير وسائل الإعلام بالمساهمة في إبراز والتعريف بالطاقات التي تنطوي عليها الشركات الناشئة مع التأكيد على البعد الإبداعي الذي يميز هذه النوعية من الإقتصاديت الحديثة .


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