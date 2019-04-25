بالصور.. يحي يحياتن يتسلم مهامه واليا لولاية بومرداس

تمت اليوم بمقر ولاية بومرداس مراسيم تسليم واستلام المهام بين والي ولاية بومرداس السابق “محمد سلماني ” والجديد “يحى يحياتن”.

وفي مستهل الكلمة التي ألقاها بالمناسبة “محمد سلماني أشار الى ان النهوض بالتنمية المحلية التي قطعت اشواط كبيرة بولاية بومرداس تتطلب تكاثف الجهود بين الجميع.

ودعا الى مواصلة المسار مع الوالي الجديد يحى يحياتن ،موضحا بأنه يشعر بكل فخر وإعتزاز فمنذ تعيينه على رأس هذه الولاية لم يدخر أي جهد بوضع برنامج إستعجالي ومكثف لإلحاقها بمسار التنمية كغيرها من الولايات الأخرى خاصة بعد زلزال 2003 “.

يضيف الوالي السابق من خلال قيامي بزيارات ماراطونية شملت كل البلديات وكل القطاعات والتي أدت إلى نتائج جد مثمرة .

كما دعا الوالي السابق الجميع الالتفاف حول مؤسسات الدولة الجزائرية وبالأخص مؤسسة الجيش الوطني الشعبي حاميها وحارسها.

موضحا ان هناك محطات تستدعي العمل الجاد والإخلاص للوطن المُتعددة كما طلب بمد يد العون للوالي الجديد.

من جهته استهل الوالي الحالي كلمته بالشّكر للوالي السابق لما بذله من جهود في سبيل خدمة ولاية بومرداس ووعد بمواصلة الجهود بمساعدة الجميع ملتزما بهذه الثّقة الممنوحة له من قبله لتوليه على راس الجهاز التنفيذي لولاية بومرداس بالعمل وفق القوانين.

ومؤكدا على أن يكون في نفس الخطى التي بها تم إرساء أهم القرارات التي باشرها الوالي السابق.

كما أكّد في السياق على تعزيز العمل لإشراك الجميع لأجل بلوغ أهداف التنمية المحلية للولاية لتوفير الرفاهية لمواطنيها.

موضحا أنّ ذلك سيكون بمشاركة قوية وفعلية للجميع من إطارات الولاية والمنتخبين المحليين وفعاليات المجتمع المدني في شتى الميادين وبالعمل على تحقيق تنمية شاملة على كلّ الأصعدة.

باسطا يده للجميع للتعاون والتشاور والتشاركية لتحقيق التوازن التنموي بين مختلف مناطق الولاية.

من جهته رئيس المجلس الشعبي الولائي شكر الوالي السابق محمد سلماني مذكرا بالإنجازات التي حققها في فترة زمنية قصيرة “06 أشهر “بمواجهته عدة تحديات وبعث مخططات وتفعيل برامج إستعجالية لاسيما في قطاع التربية والتحضير للموسم الدراسي 2019 -2020 .

،توصيل شبكة الغاز لأكثر من 10 ألاف عائلة ،إنجاز 100 ملعب معشوشب منهم من سلموا والبعض في طريق الإنجاز،توصيل شبكة الماء الشروب التهيئة العمرانية ،الإنارة العمومية.

كما تمنى رئيس المجلس الشعبي الولائي أن يكون الوالي الجديد خير خلف لخيرسلف، بعدها تم تسليم واستلام المهام وتكريم الوالي السابق محمد سلماني.