بالصور.. يوسفي يبحث مع سفير المكسيك بالجزائر تطوير العلاقات بين البلدين

استقبل وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، اليوم الأحد بمقر الوزارة سعادة سفير المكسيك بالجزائر، غابريال روزبزبيرغ.

وبحث الطرفانخلال اللقاء علاقات التعاون بين الجزائر والمكسيك لاسيما في المجال الاقتصادي.

مبرزين الإمكانيات الكبيرة للتعاون والشراكة بين البلدين في القطاعين الصناعي والمنجمي.

وأعرب الوزير عن رغبة الجزائر في الاستفادة من التجربة المكسيكية في صناعة السيارات وتصنيع الأجزاء الميكانيكية الخاصة بهذه الصناعة.

داعيا مؤسسات المناولة المكسيكية إلى القدوم إلى الجزائر والاستثمار في صناعة أجزاء السيارات.

كما عبر الوزير عن اهتمام قطاعه بالتعاون مع الطرف المكسيكي في القطاع المنجمي.

ودعا إلى تنظيم لقاءات أعمال بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين بهدف تحديد فرص الشراكة في هاذين القطاعين.

ومن جانبه، أبدى السفير المكسيكي استعداد بلاده لخلق شراكات مع الجزائر في هذه القطاعات.

داعيا إلى اغتنام كل الفرص المتاحة أمام الطرفين لتعزيز تعاونهما الاقتصادي.