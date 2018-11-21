بالصور.. يوسفي يتباحث سُبل تعزيز التعاون الصناعي والمنجمي مع القطريين

تباحث وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، سبل تعزيز التعاون الصناعي والمنجمي، مع سفير دولة قطر بالجزائر .

وذلك خلال استقبال يوسف يوسفي اليوم الأربعاء، نظيره القطري ابراهيم عبد العزيز محمد السهلاوي بمقر الوزارة .

وحسب بيان للوزارة، فقد شدّد الطرفان خلال اللقاء، على ضرورة تعزيز وتطوير الشراكة الصناعية بين الجزائر وقطر لاسيما وأن مجالات التعاون الثنائي في هذا المجال واسعة ومتنوعة.

وقد نوّه الوزير بالعلاقات الجزائرية-القطرية، في مجال التعاون الصناعي، مشيدا بالمشاريع الثنائية الناجحة على غرار مشروع “بلارة” للحديد والصلب بجيجل.

كما أبرز الوزير، استعداد الجزائر للتعاون مع قطر في جميع المجالات الصناعية خصوصا في مجال الصناعات الكيماوية والمعدنية.

ومن جانبه، رحّب السفير القطري بكل أشكال التعاون مع الجزائر، مبديا استعداد بلاده في خلق شراكات جديدة في المجالين الصناعي والمنجمي.