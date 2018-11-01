بالصور.. يوسفي يدشن أول مركز لمعالجة المعطيات لوزارة الصناعة

دشن اليوم، وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، مركز معالجة المعطيات الخاص بالوزارة.

وحسب ما أوردته الوزارة على موقعها الرسمي، تلقى الوزير شروحات حول المركز الذي أنجز وفق المعايير الدولية ويستجيب لمعايير السلامة.

هذا الإنجاز هو الأول من نوعه، يندرج في إطار تعليمات الوزير الخاصة برقمنة القطاع، مع إعطاء الأولوية في الإنجاز لمؤسسات وإطارات وطنية ذات كفاءة.

يذكر أن مراسيم تدشين المركز جرت بحضور الأمين العام للوزارة، وزارات الموارد المائية، البيئة والطاقات المتجددة والسياحة والصناعات التقليدية.

إلى جانب المدير العام الجمارك الجزائرية فاروق باحميد.