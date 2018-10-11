بالصور..يوسفي يشارك في تدشين أكبر مجمع صيدلاني للأدوية بسيدي عبد الله

حضر وزير الصناعة والمناجم،يوسف يوسفي،مراسم تدشين مصنع “سانوفي” للأدوية، لأكبر مجمع صيدلاني في إفريقيا بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة.

ويتربّع المصنع على مساحة تفوق ستة هكتارات منها 3،5 هكتار مخصصة للإنتاج، التوزيع والتخزين.

كما يتمتع المصنع بقدرة إنتاجية تزيد عن 100 مليون وحدة في السنة، إذ أنه سيغطي حوالي 100 نوع من المنتجات الصناعية في تخصّصات علاجية مختلفة منها السكّري، أمراض القلب، الأعصاب و علاج الألم.

وستقوم شركة “سانوفي”، الرائدة في سوق الأدوية في الجزائر، بزيادة إنتاجها المحلي تدريجياً بنسبة 80٪ مقابل ال 65٪ الحالية.