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بالصور.. يوسفي يشرف على تصدير 200 طن من المنتجات النسيجية نحو أوروبا

الوطني
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بالصور.. يوسفي يشرف على تصدير 200 طن من المنتجات النسيجية نحو أوروبا
بقلم حكيم.ش

أشرف، وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، اليوم الخميس بولاية غليزان، على إطلاق أول عملية تصدير لمختلف منتجات النسيج لمجمع تايال.

وحضر الوزير عملية تصدير منتجات المجمع الجزائري-التركي، رفقة والي غليزان، نصيرة براهيمي.

وشهد، مجمع “تايال” عملية تصدير 200 طن، من مختلف أنواع النسيج نحو تركيا، البرتغال، بلجيكا وبولونيا.

وتعد هذه العملية، خطوة إيجابية ستسمح مستقبلا بالوصول إلى الهدف المتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني.

ويتكون المركب من 8 وحدات، سيوفر خلال الثلاث سنوات المقبلة 10 آلاف منصب شغل و 25 ألف منصب خلال عشرة سنوات.

و مجمع تايال عبارة عن مركب أوتوماتيكي مائة بالمائة يمثل الجيل الثالث من الصناعة.


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