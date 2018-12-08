بالصور.. يوسفي يلتقى رئيس النيجر ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بشرم الشيخ

شارك وزير الصناعة يوسف يوسفي بصفته ممثلا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ، اليوم السبت في فعاليات منتدى “افريقيا 2018” المنعقد بشرم الشيخ المصرية.

وعلى هامش هذا المنتدى، حظي وزير الصناعة والمناجم يوسفي بمقابلة رئيس النيجر محامادو يوسوفو.

الذي حمله نقل تحياته الأخوية وتقديره البالغ لرئيس الجمهورية متمنيا له تحقيق ما يصبو له الشعب الجزائري.

من تقدم و ازدهار مع التأكيد على حرصه على التعزيز المستمر لعلاقات التضامن وحسن الجوار القائمة بين الجزائر والنيجر.

كما أجرى يوسفي محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فاكي.

تناولت المحاور الأساسية للمنتدى الهادف الى تعزيز التكامل الإقليمي وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية بالقارة الإفريقية.

ودفع حركة التجارة البينية وفق رؤية الاتحاد الإفريقي 2063 وأولوياتها العشرية.

كما تناولت المحادثات العديد من القضايا ذات العلاقة بآفاق وفرص الاستثمار في القارة الإفريقية في مختلف المجالات.

والتحديات التي تواجه حركة الاستثمارات، فضلا عن مسار التنمية في القارة.

كما أجرى وزير الصناعة والمناجم محادثات مع وزير الصناعة والتجارة المصري عمرو نصار.

الذي أعرب له عن شكره وتقديره لمشاركة الجزائر بوفد رفيع المستوى في فعاليات المنتدى الاستثماري الافريقي الذي تستضيفه مصر.

والتقى يوسفي كذلك بوزير التجارة التونسي، عمر الباهى، حيث اعرب الوزيران عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي تشهدها علاقات التعاون بين البلدين.

تنفيذا لتوصيات اللجنة العليا المشتركة مشددين في ذات الوقت على حرصهما المشترك لمواصلة العمل لتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال الصناعي.