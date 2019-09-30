بالصور .. يوسف عزوزة يدرس الإجراءات الجديدة لموسم العمرة هذا العام

أشرف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة بمقر وزارة الشؤون الدينية والاوقاف على دراسة موسم العمرة لـ 1441 هـ.

وخلال الإجتماع ناقش عزوزة آليات عملية الدفع الإلكتروني المعتمدة من طرف السلطات السعودية في تنظيم العمرة.

وذلك اعتبارا من هذا الموسم ضمن حزمة الإجراءات الجديدة المنظمة لعملية العمرة.

وضم الإجتماع ممثل بنك الجزائر وممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وبعض إطارات الديوان وذلك بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

ويدخل هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يقوم بها الديوان مع مختلف القطاعات والجهات المعنية تنظيم عمليتي الحج والعمرة.