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بالصور.. يوم إعلامي حول مخاطر إستعمال المفرط للمبيدات الفلاحية بتيبازة

أخبار الجزائر
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بالصور.. يوم إعلامي حول مخاطر إستعمال المفرط للمبيدات الفلاحية بتيبازة
بقلم نويس عبد الجلال

نظمت مديرية المصالح الفلاحية، بتيبازة، اليوم الإثنين، يوماً إعلامياً  تحسيسياً حول مخاطر الإستعمال المفرط الغير العقلاني للمبيدات الفلاحية.

وحسبما أفادت به الصفحة الرسمية لمديرية الفلاحة لولاية تيبازة، فإنّ اليوم الإعلامي الذي نظم من طرف ذات المصالح بالتعاون مع غرفة الفلاحة، فقد كان موجها لفائدة الإطارات والفلاحين.

وقد ساد هذا القاء الإعلامي نقاش ثري ومتنوع بين المشاركين والحاضرين، نظرًا لحساسية الموضوع وتشعباته الكثيرة.

وقد أشرفت المديرة شخصيا على إدارة مختلف أطوار هذا اللقاء، كما شهد مشاركة رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية تيبازة والمجالس المهنية “CWIF”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=771995

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