بالصور.. يوم إعلامي لبنك التنمية المحلية في بجاية

نظم، بنك التنمية المحلية، يوما إعلاميا، على مستوى المركز التّجاري والتّسلية، بولاية بجاية “ريتاج مول “.

وحسب بيان، فإنّ اليوم الإعلامي نُظّم أمس الخميس، أين عرض خلالها ممثلوا بنك التنمية مجمل الخدمات والمنتوجات التي يوفرها البنك لزبائنه.

وقد مثل البنك، في هذا اليوم كل من وكالة أقبو “153”، وسيدي عيش “134”، بجاية السهل ” 152 “، وبجاية الحرية “133”، والقصر “142”.

وشهد فضاء البنك، إقبالا كبيرا من طرف المواطنين والزبائن، والذين عبروا عن رغبتهم في اقتناء خدمات ومنتجات البنك.

وأضاف ذات المصدر أنّ الخدمات التي استهوت الزبائن بطاقات الدفع الوطنية والدولية CIB ماستر كارد، فيزا، والتي تعد مطابقة للمعايير الدولية.

كما أنّ القرض الاستهلاكي لتسهيل عملية شراء أجهزة إلكترونية و كهرومنزلية، الأثاث و الإكسسوارات المنزلية المصنوعة في الجزائر، نال حظه الوافر من عند الزبائن.