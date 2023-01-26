بالصور.. يوم إعلامي لحكام الشان بملعب 5 جويلية الأولمبي

خصّصت، اليوم الخميس، لجنة تنظيم الشان يوم إعلامي للحكام الذين يديرون مباريات كأس إفريقيا للمحليين بملعب 5 جويلية الاولمبي.

ومنحت لجنة تنظيم فرصة الصحافة عامة، بأخذ صورة عن قرب لعمل الحكام على مستوى “الفار” والتدريبات الخاصة بهم .

كما اقتنص الصحافيون الفرصة للتقرب بشكل أكبر من السلك التحكيمي في ظل تطور التقنيات الحديثة التي طرأت على هذا المجال.

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