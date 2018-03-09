بالصور..”يوم التصميم الإيطالي في العالم” بالمدرسة العليا للفنون الجميلة في العاصمة

أخبار الجزائر
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بالصور..”يوم التصميم الإيطالي في العالم” بالمدرسة العليا للفنون الجميلة في العاصمة
بقلم هواري شالخ

 أقيمت أمس الخميس، ورشة عمل بمناسبة “يوم التصميم الإيطالي في العالم”،  بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بالعاصمة.

والمنظمة من طرف السفارة الإيطالية في الجزائر والمعهد الثقافي الإيطالي بالتعاون مع المدرسة العليا للفنون الجميلة ووزارة الثقافة والمتحف الوطني للفن الحديث.

وجاءت هذه الورشة تحت إشراف أستاذ التصميم الصناعي والمؤلف من جامعة فلورنس الإيطالية لتمكين الطلبة من الإستفادة من الخبرة الأجنبية في هذا المجال.

كما حظر كل من السفير الإيطالي باسكوال فيرارا و مديرة المعهد الثقافي ماريا باتاليا.

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