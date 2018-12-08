بالصور.. يوم تحسيسي حول استغلال السدود في الصيد السياحي والترفيهي بتيسمسيلت

أخبار الجزائر
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بالصور.. يوم تحسيسي حول استغلال السدود في الصيد السياحي والترفيهي بتيسمسيلت
بقلم مصطفى.ق

نظمت الحماية المدنية بتيسمسيلت اليوم على مستوى سد “كدية  الرصفة” يوما تحسيسيا حول استغلال المسطحات المائية في الصيد السياحي والترفيهي.

هذه المبادرة المنظمة بالتنسيق مع ديوان مؤسسات الشباب ومحطة الصيد  البحري وتربية المائيات ومحافظة الغابات وبلديتي بني شعيب وسيدي سليمان. وتضمنت المبادرة تنظيم عملية للصيد الترفيهي بمشاركة أزيد من 20 صياد هاوي.

كما تم إطلاع الصيادين الهواة على الثروة السمكية التي يزخر بها السد، مع  تخصيص فضاء عائلي لتذوق الأسماك.

وتم بالمناسبة تقديم تمرين افتراضي حول عملية إنقاذ وانتشال غريق داخل هذا  السد بمشاركة فرقة الغطس التابعة للحماية المدنية.


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