بالصور.. ڤايد صالح يتفقد العتاد والمعدات المطورة في القاعدة المركزية للإمداد بالبليدة

قام الفريق أحمد ڤايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفتيش.

إلى القاعدة المركزية للإمداد ” الشهيد محمد سعودي المدعو سي مصطفى” ببني مراد بولاية البليدة الناحية العسكرية الأولى.

تدخل هذه الزيارة في إطار متابعة مدى تنفيذ مخطط تجديد وتطوير وعصرنة العتاد والمعدات.

وهذا على مستوى كل من القاعدة المركزية للإمداد، ومؤسسة تجديد عتاد السيارات بالدار البيضاء.

بهدف تكييف هذا العتاد مع المتطلبات العملياتية لوحدات الجيش الوطني الشعبي.

واستمع الفريق إلى عرض شامل حول مهام القاعدة المركزية للإمداد، قدمه مديرها العام، تضمن مجمل النشاطات المنفذة في مجال التجديد والعصرنة.

وكذا حجم الإنجازات المعتبرة المحققة.

ليقوم بعدها الفريق بتفقد وتفتيش نماذج من العتاد المعدات المطورة والمعصرنة على مستوى هذه القاعدة الهامة.

من قبل مهندسين وتقنيين جزائريين من ذوي المستويات العليا في مجال التحكم في التكنولوجيات الدقيقة.

والذين يساهمون بشكل فعال في الرفع من قدرات هذه القاعدة التي تعد قطبا رئيسيا لإسناد الوحدات القتالية.

والحفاظ على جاهزيتها الدائمة، سواء فيما يخص عمليات التجديد والعصرنة.

أو من جانب صيانة العتاد في مواقع الوحدات عبر النواحي العسكرية الست.

كما عاين الفريق مجموعة من الشاحنات والعربات التي تم تصنيعها من قبل المصانع التابعة لمديرية الصناعات العسكرية.

والتي تم تطويرها على مستوى كل من القاعدة المركزية للإمداد، ومؤسسة تجديد عتاد السيارات، بتركيب أسلحة مختلفة على متنها.

والتقى الفريق بعد ذلك بإطارات وعمال القاعدة المركزية للإمداد، أين ألقى كلمة توجيهية، و تابعها أفراد جميع وحدات الناحية العسكرية الأولى.

وهذاعن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أكّد في بدايتها على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي عشية احتفال عاملات وعمال القاعدة المركزية للإمداد.

ومختلف مركبات ومصانع الجيش الوطني الشعبي باليوم العالمي للعمال.

معبّرا بالمناسبة عن ارتياحه الكبير لما حققته وتحققه هذه القاعدة الاستراتيجية الكبرى في مجال تجديد العتاد العسكري وعصرنته وتطويره.