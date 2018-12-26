بالصور.. ڤايد صالح يدشن المستشفى العسكري الجهوي الجامعي بورقلة

دشّن الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بعض المرافق الإدارية على غرار مبنى مقر قيادة الناحية الجديد.

كما قام الفريق، خلال اليوم الرابع والأخير من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة ورقلة، بتدشين المستشفى العسكري الجهوي الجامعي 140 سرير الذي يضم مختلف التخصصات الطبية.

والذي يأتي إنجازه في إطار السياسة الصحية التي تنتهجها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بغية تغطية كافة احتياجات العسكريين وعائلاتهم

في مجال التكفل الصحي والرعاية الطبية، مما يغني عن التنقل إلى المؤسسات الاستشفائية بشمال البلاد.

كما وقف قايد صالح، بمدخل مقر قيادة الناحية، رفقة اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة وقفة ترحم على روح الشهيد البطل “شيحاني بشير ”

والذي يحمل مقر قيادة الناحية إسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المُخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار.