بالصور ڨوجيل يشارك في في مراسم تنصيب أردوغان رئيساً لتركيا

شارك صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة اليوم بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مراسم تنصيب رجب طيب أردوغان، رئيساً لتركيا. وجرت مراسم التنصيب عشية اليوم السبت بالعاصمة التركية أنقرة.

وإحتضن المركب الرئاسي بأنقرة، مراسم أداء الرئيس المعاد انتخابه لليمينِ الدستورية بمقر الجمعية الوطنية التركية الكبرى. حيث عرف توافداً دولياً واسعاً.

وجدد ڨوجيل تهاني الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة.

كما تمنى ڨوجيل خلال سلامه على أردوغان التوفيق وللشعب التركي الشقيق، الذي قدّم للعالم عرساً ديمقراطياً راقياً، اضطراد التقدم والرخاء.