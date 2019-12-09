بالصور .. 11 جريحا إثر اصطدام حافلتين بواد متليلي بغرداية

أصيب عدد من من المسافرين بجروح متفاوتة الخطورة سهرة اليوم الإثنين إثر حادث مرور وقع على مستوى واد متليلي بغرداية.

وحسب مصادر النهار أونلاين فإن الحادث وقع بالتحديد في الطريق الوطني رقم 01 بين منطقة منصورة و الفوانيس.

وتمثل في إصطدام مباشر لحافلتين لنقل المسافرين الأولى خط إدرار حاسي مسعود.

بينما تعمل الحافلة الثانية خط الجزائر العاصمة تجاه المنيعة بالضبط بواد متليلي .

وأسفر الحادث حسب مدير الحماية المدنية الحصيلة الاولية 11جريحا، نقلو اإلى مستشفى متليلي.

فيما تدخلت قوات الدرك من أجل تأمين الموقع و فتح تحقيق في ملابسات الحادث.