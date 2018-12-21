بالصور.. 12 جريح في حادثين منفصليين بتبسة

أصيب 12 شخصا مساء اليوم الجمعة في حادثي مرور منفصليين وقعا عبر طرقات ولاية تبسة.

الحادث الاول وقع على مستوى المكان المسمى حي طريق المطار بباب الزياتين.

تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين، أسفر عن إصابة ستة 6 أشخاص بألام متفرقة وجروح وحالات صدمة.

أعمارهم بين 4 و59 سنة، نقلتهم مصالح وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية الى مصلحة الاستعجالات الطبية الدكتور بوطرفة يوسف بالجرف تبسة.

اما الحادث الثاني فوقع على مستوى الطريق الولائي رقم 16 بالمكان المسمى ولاد قديم بلدية بولحاف الدير.

الحادث تمثل في انقلاب سيارة سياحية أسفر عن إصابة ستة 6 أشخاص بالام وحالات صدمة.

أعمارهم بين سنة و64 سنة، تم تحويلهم من قبل مصالح المركز المتقدم للحماية المدنية بالحمامات والوحدة الرئيسيه للحماية المدنية الشهيد حشاني الى الاستعجالات الطبية.