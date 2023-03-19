بالصور.. 150 طالبة جامعية ترتدين الحجاب الشرعي بالإقامة الجامعية الجرف باب الزوار

ارتدت 150 طالبة جامعية الحجاب الشرعي بالإقامة الجامعية الجرف باب الزوار، في الجزائر العاصمة.

وقد أعلن عن الخبر الاتحاد العام الطلابي الحر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار الاتحاد العام الطلابي الحر أنه بعد حملة دعوية من تنظيمه بالإقامة الجامعية الجرف بباب الزوار بالعاصمة. بالتنسيق مع جمعية المعالي للعلوم والتربية. حيث كانت الحملة بعنوان “البسي واسع”.

من جانبها أشارت جمعية المعالي للعلوم والتربية أنه في حملة دعوية قام بها طلبة الاتحاد العام الطلابي الحر. شعبة الاقامة الجامعية الجرف بباب الزوار بالتنسيق مع جمعية المعالي للعلوم والتربية. تحت شعار “دعي من يراك يدعو لمن ربَّاك”. وفي حفل بهيج أعلن القائمون على الحملة ارتداء 150 طالبة جامعية للحجاب.

وحضر عن جمعية المعالي الشيخ عمارة وناس نائب رئيس جمعية المعالي للعلوم والتربية، وصورية لولو رئيسة القسم النسوي – درر -. ووجهوا نصائح للأخوات حول نعمة العفة والستر والحجاب مع الدعاء لهم بكل خير وبركة.