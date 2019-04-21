بالصور..180 قتيل على الأقل في إعتداءات إستهدفت كنائس وفنادق بسيريلانكا

قتل مالايقل عن180 شخصا في سريلانكا، في سلسلة تفجيرات إستهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس اليوم الأحد، كانت تقيم قداس عيد الفصح

وذكرت الشرطة، أن ستة مواقع شهدت تفجيرات، بينها ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في العاصمة، حيث وقع إنفجاران في كنيسة “سانت أنتوني” بكولومبو

وكنيسة “سانت سيباستيان” في بلدة “نيغومبو” إلى شمال العاصمة، حسبما أعلنته مصادر أمنية و طبية.

وأصيب مالايقل عن 160 شخصا في الإعتداء على كنيسة “سانت أنتوني” ونقلوا إلى مستشفى كولومبو الوطني .

وقتل شخص على الأقل في فندق “سينامون غراند هوتيل” القريب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء في كولومبو، وفق ما أوضحه مسؤول في الفندق.

وبالإضافة إلى كنيسة “نيغومبو” إستهدفت كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا، وقال مسؤول في المستشفى المحلي إن 300 شخص أصيبوا بجروح فيها.

وتضم سريلانكا ذات الغالبية البوذية أقلية كاثوليكية من 1.2 مليون شخص من أصل عدد إجمالي للسكان قدره 21 مليون نسمة.