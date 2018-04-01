بالصور .. 200 عملية جراحية لنزع اللوزتين للأطفال بالوادي

قام اليوم الاحد أطباء بالمؤسسة الاستشفائية بن عمر الجيلاني في الوادي بحملة وتظاهرة طبية جراحية لنزع اللوزتين للأطفال الصغار.

أين إستغل الاطباء فترة العطلة الربيعية حيث تكفل المستشفى بأزيد من200 عملية مجانية ومستفيد من الأطفال تكللت بنجاح التام .

وتندرج مثل هذه المبادرات في تقليل الأعباء المالية على المرضى بالجنوب خاصة للفئات الهشة .

وقد لقيت هذه المبادرة استحسان الاولياء في انتظار تعميمها على كافة الاختصاصات الطبية .

للإشارة فإن مثل هذه العمليات تجرى في المصحات الخاصة بسعر بين 05 و10 ملايين سنتيم.