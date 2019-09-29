بالصور.. 21 دولة تشارك في الإجتماع الإفريقي لمديري الحماية المدنية بالجزائر

اشراف وزير الداخلية صالح الدين دحمون، على فعاليات الإجتماع الإفريقي الرابع للمديرين العامين للحماية المدنية، أعضاء المنظمة الدولية للحماية المدنية “OIPC”.

وحضر الاجتماع الذي اقيم اليوم بالعاصمة، المدير العام للحمايةالمدنية العقيد بوغلاف بوعلام، والأمين العام للمنظمة الدولية للحماية.

وعرف هذا الاجتماع مشاركة 21 مديرا عاما للحماية المدنية لدول للبنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، إفريقيا الوسطى، الكونغو، ساحل العاج، الكونغو الديمقراطية، الغابون، غانا غينيا بيساو، مالي، المغرب، موريتانيا النيجر، نيجيريا، السنغال، مصر، تونس والطوغو.