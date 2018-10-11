بالصور.. 25 حالة إصابة بالسرطان شهريا ودق ناقوس الخطر بغرداية

دقت المصالح الطبية ناقوس الخطر نظرا لتسجيل 25 إصابة شهريا بداء السرطان بولاية غرداية.

يتم تشخيصها بمصلحة مكافحة السرطان بمستشفى ترشين ابراهيم بغرداية التى كانت محل زيارة فجائية من طرف لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي بولاية غرداية.

تحت إشراف رئيس اللجنة الطاهر غزيل مرفوقا بممثلي جمعية اشراف لمرضى السرطان اين تم الوقوف على حال المصلحة التى تم افتتاحها بولاية غرداية لمعالجة مرضى السرطان

هذا و تم تسجيل نقص في طاقة الاستيعاب حيث تقوم المصلحة باستقبال 15 مريض يوميا من اجل العالج الكيميائي في حين طاقة الاستيعاب هي 12 سرير.

هذا الى جانب نقص في الادوية التى يجب توفيرها لهؤلاء المرضى ذوي الحالات الخاصة.

كما دق ممثلي المواطنين بلجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي ناقوس الخطر والمطالبة بتحقيق في نسبة الارتفاع الكبير في حالات الاصابة بداء السرطان بولاية غرداية.

حيث تم تسجيل 110 حالة جديدة منذ بداية السنة وهو رقم جد مرتفع

كما أثنت اللجنة على الجهود التى تبذلها مصلحة التشريح الباطني التى تمت زيارتها بنفس المستشفى.

أين ينتظر ان يتم عقد اجتماع يضم رئيس لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي ووالي الولاية.

لأجل تباحث الوضعية الخاصة بمرضى السرطان بالولاية لمعرفة أسباب الإنتشار وطرق علاجه و توفير الإمكانيات اللازمة لذلك.