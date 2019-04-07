بالصور.. 27 عرض في مهرجان عمارنة السينمائي للضحك في سيدي بلعباس

اقيمت تظاهرة كوميدية فنية للشباب في سينما العمارنة في سيدي بلعباس من تنظيم الفنان شناح محمد امين.

دامت 10 أيام وتم اختيار 27 عرض من اصل 300 من طرف لجنة مختصة على “رأسها الدكتور و الفنان بشير بن سالم “.

بمشاركة 7 ولايات للدخول في المنافسة التي توج خلالها بوزادي عبد الكريم بالمرتبة الاولى و هو اصغر مشارك 13 سنة.

والمرتبة الثانية كانت من نصيب الشاب محمد حبيب و المرتبة الثالثة لفرقة MGH .

حيث سيمثلون الجزائر في المهرجان الدولي سيقام بمراكش للضحك بالمغرب الشقيق.

وكانت اغلب النصوص من كتابة المتألق هشام سكوم ومن بينها المتحصل على المرتبة الاولى و الثانية .

كما كان للجمهور العائلي الهائل الحاضر نصيب في اختيار الفائزين بالتصويت.

وخلال اختتام المنافسة كان من تنشيط عبد القادر بن شريط وانس تناح و ثلاثي التحدي و امين شناح.

وسط اجواء عائلية رائعة و بحضور فنانين جزائريين للعلم تم تسطير برنامج للعائلات كل يوم سبت على الساعة 15:00 .

و ستكون الطبعة الثانية في شهر رمضان ان حسب ما صرح به بعض المخرجين.