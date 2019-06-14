بالصور.. 3 جرحى في انقلاب شاحنة وسيارة بالأغواط

سجلّ الطريق الوطني رقم 01 بالأغواط حادث مرور وقع صبيحة اليوم الجمعة، حسبما أفاد به بيان مصالح الحماية.

وأوضح نفس المصدر، أن الحادث الذي وقع في النقطة الكيلومترية 417 بلدية ابن ناصر بن شهرة ودائرة قصر الحيران.

أين نجم عن اصطدام مباشر بين شاحنة من الوزن الثقيل وسيارة نفعية أدىّ إلى انقلابهما، ما أسفر عن سقوط 3 جرحى.

واستنادا لذات المصدر، فإن الجرحى تبلغ أعمارهم مابين “25-31 سنة” من جنس ذكر.

هذا وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا من طرف مصالح الحماية المدنية في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى إحميدة بن عجلة بالأغواط، يُبرز ذات البيان.