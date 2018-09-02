بالصور.. 3 جرحى في حوادث متفرقة بتبسة

اصيب 3 اشخاص في حوادث مرور متفرقة سجلتها مصالح الحماية المدنية اليوم بتبسة.

حيث تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد جفال موالله بالكويف لحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 82 بالمكان المسمى قوراي.

الحادث تمثل في انقلاب سيارة سياحية أسفر عن إصابة شخص جرح عميق في الرأس.

الضحية يبلغ من العمر حوالي 28 سنة، تم إسعافه وتحويله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية عاليا صالح بالجرف.

كما تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية بالحمامات مدعما بسيارة الإسعاف التابعة الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية.

لأجل حادث مروري وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بمنعرجات فج القعقاع.

الحادث تمثل في انقلاب سيارة سياحية أسفر الحادث عن إصابة شخصين الاول يبلغ من العمر 25 سنة له جرح في الصدر والام في الكتفين.

تم تحويله على متن سيارة الإسعاف التابعة للمركز المتقدم بالحمامات الى استعجالات الحمامات.

والثاني يبغ من العمر 14 سنة إصابته خطيرة تم تحويله الى استعجالات عاليا صالح بالجرف تبسة.

كما تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية باب الزياتين بتبسة لأجل إسعاف وتحويل عجوز 86 سنة لها جرح عميق في الرأس.

إلى استعجالات عاليا صالح بالجرف، العجوز صدمتها دراجة نارية بالمكان المسمى حي المحطة 11 ديسمبر 1960 لاڨار.