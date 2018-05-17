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بالصور.. 3 حوادث حافلات بالطريق السيار في البليدة

أخبار الجزائر
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بالصور.. 3 حوادث حافلات بالطريق السيار في البليدة
بقلم مصطفى.ق

سجلت اليوم بالطريق السيار شرق غرب على مستوى ولاية البليدة 3 حوادث مرور خاصة بالحافلات.

وسجل الحادث الاول على مستوى الطريق الرابط بين البلدية والعفرون، لحافلى نقل الطلبة .

كانت تقل طلبة بين جامعة العفرون والبلدية، ولم تسجل ضحايا.

أما الحادث الثاني فوع بين بلدية يني تامو و بوفاريك، لحافلة نقل المسافرين بين البلدية و الجزائر العاصمة.

فيما سجل الحادث الثالت في مدخل مدينة البلدية من الطريق السيار ،لحافلة كانت قادمة من بوسماعيل نحو محطة الحافلات.

ولم تسجل مصالح الحماية المدنية اي ضحايا في الحوادث الثلاثة.

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