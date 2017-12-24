لقي مساء اليوم الأحد، 3 أشخاص حتفهم واصيب شخص أخر في حادث مرور أليم بخميس مليانة في عين الدفلى.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث في حدود الساعة 14 سا 20 دقيقة، على مستوى الطريق الوطني رقم 04،

وهذا بالمكان المسمى “واد سوفاي” ببلدية خميس مليانة، حسب نفس المصدر.

وتمثل الحادث في إصطدام مابين سيارة سياحية وأخرى نفعية ما إنجر عنه إنحرافهما في منحدر وسقوط السيارة النفعية على السيارة السياحية،

هذا ما خلف وفاة 3 أشخاص كانو على متن سيارة من نوع daewoo-racer (25 و38 سنة)،

وإصابة شخص أخر بألم في الصدر (30 سنة) كان على مستوى سيارة نفعية من نوع peugot-boxer،

ووجد المتوفون الثلاثة محصورين بداخل السيارة، تم إستخراجهم من طرف مصالح الحماية المدنية وتحويلهم إلى مستشفى خميس مليانة.