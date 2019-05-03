بالصور.. 30 جريح في حادث انقلاب حافلة للتلاميذ في قسنطينة

أدى حادث مرور بالطريق الوطني رقم 3 الرابط بين قسنطينة وقالمة، في انحراف حافلة نقل تلاميذ من ولاية قالمة، إلى إصابة 30 تلميذ بجروح متفاوتة الخطورة.

الحافلة كانت متجهة إلى حديقة التسلية لولاية باتنة، انحرفت عن الطريق مما أدى إلى انقلابها صبيحة اليوم الجمعة،

الحادث وقع سبب سوء الأحوال الجوية وطبيعة المنطقة المعروفة بالمنعرجات من أمام المقر الامني لبلدية أولاد رحمون

وحسب مصادر لـ”النهار “أن سبب انقلاب الحافلة تعود الى عدم تخفيض السرعة في المنعرجات اثناء ردائة الاحوال الجوية

و من جهتها ، تدخلت فرقة الحماية المدنية التابعة لبلدية الخروب، فور وقوع الحادثة، وقد تم نقل التلاميد المصابين

الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 18 سنة الى مستشفى محمد بوضياف بالخروب

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد الاسباب الحقيقية للحادثة.