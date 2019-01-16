بالصور.. 4 إصابات في حادثي مرور منفصلين بتبسة

اصيب 3 أشخاص أصابات متفاوتة في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى ولاد قديم بلدية بولحاف الدير بتبسة.

الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية وسقوط هذه الأخيرة بواد.

المصابون تتراوح أعمارهم بين 36و74 سنة، وتدخل المركز المتقدم للحماية المدنية بالحمامات لتحويلهم الى استعجالات مرسط.

كما تدخلت الوحدة الرئيسيه للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لأجل حادث مروري وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 82 طريق الكويف.

الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين أسفر عن إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 20 سنة.

تم إسعافه وتحويله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الدكتور بوطرفة يوسف بالجرف تبسة.