بالصور: 4 جرحى في حادث تسلسلي بزلفانة في غرداية

تدخلت عناصر الوحدة الثانوية زلفانة، لأجل حادث مرور واقع على مستوى الطريق الوطني رقم 49 ، حوالي 15 كم من زلفانة إتجاه ورڨلة.

الحادث تمثل في تصادم شاحنتين محملتين بالخضر وسيارة سياحية، خلف هذا الحادث إصابة 4 ضحايا بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 23 و55 سنة.

الجرحى تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة من قبل إسعافات الحماية المدنية إلى العيادة المتعددة الخدمات بزلفانة.

هذا وقامت مصالح الحماية المدنية بفتح الطريق بإخراج الشاحنتين من وسط الطريق وإبعاد الخطر .

فيما فتحت مصالح الدرك تحقيق معمق في الحادث.