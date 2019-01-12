بالصور..4 قتلى وعشرات الجرحى في إنفجار بباريس

أعلنت السلطات الفرنسية أن 4 أشخاص قتلوا اليوم السبت، جراء انفجار يعتقد أنه نجم عن تسرب للغاز، طال مخبزا يقع في شارع تريفيز بالدائرة التاسعة للعاصمة الفرنسية باريس.

وأعلن مكتب المدعي العام بمدينة باريس، أنّ إطفائيين اثنين لقيا مصرعهما جراء الحادث، إضافة إلى إصابة 37 شخصا بجروح طفيفة. فيما قالت الشرطة إن حالة 10 جرحى بالغة الخطورة.

وأضاف أن الشرطة طلبت من المواطنين تجنّب المنطقة المحيطة بالانفجار.

دون تفاصيل أخرى حول الأسباب، أو تأكيد ما إذا كان قد وقع نتيجة تسرب غاز.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها صفحات فرنسية على مواقع التواصل قوة الانفجار وحجم الأضرار المادية التي تسبب بها.