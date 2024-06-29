بالصور.. 400 مليار للتخلص من ازدحام “لاكوت” و3 أنفاق تحت الأرض للراجلين في كل الاتجاهات

تقرر انجاز ثلاثة أنفاق تحت أرضية، تحت النفقين المعنيين بالتمديد باتجاه البليدة وبئر مراد رايس من أجل تسهيل حركة المرور نحو كافة الاتجاهات والقضاء على النقطة السوداء “لاكوت” في آجال لا تتعدى ستة أشهر في أعقاب تكثيف ومضاعفة الأشغال على مدار أربعة وعشرين ساعة من طرف مديرية الأشغال العمومية صاحبة المشروع.

في اتصال هاتفي مع “النهار أونلاين” اليوم السبت، قالت أمال طرفي، رئيسة مشروع تهيئة المداخل نحو المحطة البرية لبئر مراد رايس، بأن المشروع عبارة عن تهيئة المداخل نحو المحطة البرية متعددة الأنماط لبئر مراد رايس، وأن مصالحهم قد سخرت من قبل، طريقين اجتنابيين باتجاه البليدة ودار البيضاء، وآخرين في الاتجاه المعاكس باتجاه البليدة وبئر مراد رايس.

ويندرج ذلك، في إطار مشروع تمديد النفقين الحاليين على مسافة 300 متر تقريبا -حسب المتحدثة- التي كشفت عن انطلاق أشغال التهديم في الاتجاهات المفتوحة قبل الانطلاق في أشغال التمديد بمحاذاة الحاجر الأمني بالطريق الوطني رقم 1.

وسيتم انجاز ثلاثة أنفاق تحت أرضية لفائدة الراجلين تربط كل الاتجاهات تحت النفقين المعنيين بالتمديد، وانجاز محور دوران كبير، من شأنه المساهمة في تسهيل حركة مرور المركبات عبر كافة الاتجاهات ليكون المشروع على شاكلة شبكة طرقات كفيلة بالقضاء على هذه النقطة السوداء.

وضاعفت مديرية الأشغال العمومية من ساعات العمل على مدار أربعة وعشرين ساعة من أجل تقليص آجال الأشغال إلى أقل من ستة أشهر كما أعلِن عنه في وقت سابق.

وكلف المشروع المعلن عنه من طرف السلطات الولائية، صرف أربعة مليار دينار بما يعادل أربعمائة مليار سنتيم جزء منها استغل في انجاز الجدار الإسمنتي بمحاذاة المحطة البرية.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more-