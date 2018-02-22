بالصور.. 45 عازف يشاركون في المهرجان الوطني للعزف المنفرد بالبليدة

استعرض اليوم بالبليدة نحو 45 شابا من 17 ولاية مهاراتهم في العزف على الآلات الموسيقية في اطار المهرجان الوطني للعزف المنفرد.

ويشكل هذا المهرجان الذي يقام بمركز التسلية العلمية لباب الجزائر في طبعته الأولى فرصة للشباب الذين قدموا من عدة ولايات.

على غرار الأغواط وبسكرة وتيبازة ومستغانم والعاصمة لإبراز مهاراتهم في مجال العزف.

على أنواع كثيرة من الآلات الموسيقية كالعود والكمان والقانون والبانجو والتشيلو.

المهرجان بادرت إلى تنظيمه جمعية الوفاء للنشاط العلمي و الترفيهي بالتنسيق مع مديرية الشباب و الرياضة.