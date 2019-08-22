بالصور.. 5 جرحى في حادث اصطدام بين شاحنة وسيارة بجيجل

شهد، الطريق الوطني الوطني رقم 43 بمدخل بلدية زيامة منصورية، بجيجل، حادث مرور، حسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.

وسجلت، الوحدة الثانوية للحماية المدنية زيامة منصورية في حدود الساعة 12 و 12د، تدخلها من أجل حادث مرور على مستوى ذات الطريق.

أين تمثل الحادث في اصطدام شاحنة من نوع هيونداي مع سيارة سياحية من نوع رونو ميغان، وفقا لذات البيان.

حيثُ، خلّف الحادث 5 ضحايا يعانون من إصابات متعددة قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان.

وقد تم نقلهم الى المركز الصحي بزيامة منصورية، ومن ثم تحويلهم إلى مستشفى محمد الصديق بن يحيى بجيجل، يُبرز ذات البيان.