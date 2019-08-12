 بالصور.. 5 جرحى من عائلة واحدة بعد انفجار داخل شقة في سكيكدة

اهتز حي 1000 مسكن بعزابة في سكيكدة، صباح اليوم الإثنين، على وقع انفجار داخل شقة بعمارة، أحدث هلعا وسط السكان.

وخلف الإنفجار إصابة 5 أشخاص بحروق متفاوتة الدرجات، من عائلة واحدة، فيما سجل احتراق كلي لأثاث المنزل.

وتتراوح أعمار الضحايا بين سنتين ونصف و49 سنة وهم الأبوان و 3 أبناء.

وقد جنب التدخل السريع للجيران، تسجيل وفيات وسط المصابين بعد أن تمكنوا من اخراجهم خارج الشقة قبل أن تأتي عليها ألسنة اللهب التي لم تترك شيئا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المدينة ومنه الى ولاية عنابة، فيما لاتزال أسباب الحادث مجهولة وهو ما باشرت بشأنه مصالح الأمن تحقيقا.