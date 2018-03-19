بالصور.. 5 قتلى في حادثي مرور بالبليدة

لقي في الساعات الاخيرة 5 أشخاص حتفهم في حادثي مرور وقعا بولاية البليدة.

الحادث الاول تمثل في اصطدام سيارة نفعية مع شاحنة أمام مدخل مستشفى فرانس فانون من طريق السريع بين موازية والبليدة.

السيارة من نوع “اكسنت” والشاحنة من نوع “هليكس” اصدما ببعضهما عصر امس.

السيارة تحمل الترقيم 42 صاحبها من بلدية الحطاطبة بولاية تيبازة ،بها عائلة تتكون من أب وزوجته وابنيها الرضيع وينتهما.

والشاحنة كانت محملة بالخراف، تقل شابين، خلف قتيلين وجريحين.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الجرحى و القتيلين ألى مستشفى فرانس فانون.

اما الحادث الثاني فوقع على الساعة 23:23 د أمام مدخل محطة القطار بالبليدة ،بين سيارتين نوع “كونقو” و”كليو”.

خلف 3 قتلى وجريحين، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الجرحى والقتلى إلى المستشفى.