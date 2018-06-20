بالصور.. 5 لاعبين جدد يوقعون لسريع غليزان

دعّمت إدارة سريع غليزان، الفريق بـ 5 لاعبين جدد، تحسبا للموسم الجديد، حيث أمضى اللاعبون الجدد على عقودهم اليوم الأربعاء بمقر الفريق.

ويتعلق الأمر بكل من فارس بن عالم، حارس مرمى وسليماني وليد فريق عين مليلة وظهير الأيمن لشبيبة سكيكدة حكيم قوميدي ولاعب نجم مقرة محمد ليشور.

بالإضافة إلى شمس دين دراجي، لاعب شبيبة تيارت، فيما جدد كل من قاسم رماش، عنان و علاق لعقد يمتد لموسمين مع سريع غليزان.

هذا وتهدف ادارة السريع الى تعزيز الفريق بلاعبين جدد مستقبلا لتحضير الفريق جيدا ولما لا حتى تحقيق الصعود.