بالصور.. 50 سكن تساهمي يتعرض للتخريب بعين الذهب في تيارت

ناشد عدد من المستفيدين من حصة 50 سكن تساهمي ببلدية عين الذهب بتيارت، السلطات الوصية بضرورة تسليم شققهم التي انتظروها منذ سنة 2002.

وحسب المعنيين، فإنّ المشروع يعرف حالة جمود كبقية مشاريع السكن التساهمي، في ظل غياب أهم المرافق للحياة الكريمة .

وهي السكنات التي عرفت عيوبا فاضحة في الإنجاز حسب المستفدين –مطالبين بضرورة تزويد سكناتهم بمختلف الشبكات للماء ، الكهرباء وشبكة الصرف الصحي .

وفي جولة ميدانية لـ”النهار” داخل هذه السكنات رفقة مستفيديها، تّم الوقوف على صور ومشاهد تخريب شوهت هذه السكنات وحولتها إلى مجرد ملاذ للمدمنين على الخمور وأعمال أخرى غير أخلاقية.

ليبقى هذا التجمع السكني والذي يتوسط مدينة عين الذهب مجرد سكنات تتعرض من يوم لآخر إلى التخريب أمام الجميع المسؤولين اللذين لم يحركوا ساكنا.

ليطالب المستفيدون تدخل سريع للمسؤول الأول لفتح تحقيق فيما يجري حول هذه السكنات التي تركتهم في حيرة من أمرهم أمام واقع مر يزداد صعوبة يوما عن يوم.