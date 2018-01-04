ناشدت 50 عائلة بحي القصبة القديمة بولاية وهران تدخل الوالي، من أجل ترحيلها من المباني

التي تم تصنيفها في الخانة الحمراء.

وحسب شهادات قاطني الحي لـ”النهار أونلاين”، فقد رفضت السلطات المحلية، ترحيلهم

رغم ترحيل سكان مباني مجاورة للحي.

وأكدوا أن ديوان الترقية والتسيير العقاري أوقف أخذ أموال الكراء منذ 4 سنوات بسبب تدهور حالة المباني.

ووجود مشروع لترحيل العائلات إلى شقق لائقة.

ويوجد 4 مباني بها انزلاقات التربة ومصنفة في الخانة الحمراء لم يرحل سكانها بعد، حسبما أكده ذات المصادر.

وأشارت إلى أنها تقطن بالحي منذ أكثر من 52 سنة.

وتتخوف هذه العائلات، أن يتكرر سيناريو انهيار المبنى عليهم مثلما حد مع إحدى العمارات المجاورة،

وتسببت في قتل شخص منذ أيام.