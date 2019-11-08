بالصور.. 7 جرحى في اصطدام دراجة نارية بسيارة في الوادي

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع اليوم بحي 400 مسكن بعاصمة ولاية الوادي.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الحادث تمثل في إصطدام دراجة نارية من الحجم الكبير بسيارة سياحية من نوع هونداي اتوس.

ما أسفر عن إصابة 7 أشخاصأغلبهم من عائلة واحدة بجروح تم نقلهم للاستعجالات الطبية بحي الثامن ماي.

في حين خلف الحادث موجة غضب شعبية جراء مطالب متكررة بوضع ممهلات وردع اصحاب الدراجات النارية التي تغزو المدينة .

وطالب سكان الوادي بضرورة وضع خريطة مرورية بعاصمة الولاية التي تفتقر الى اشارات مرورية وضوئية، وحتى التواجد المني الدائم.