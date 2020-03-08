بالصور.. 7 جرحى في حادثي مرور منفصلين بتبسة

وقع اليوم حادثين منفصلين بتبسة، تسببا في اصابة 7 اشخاص بجروح متفاوتة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة مدعمة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح لأجل حادث المرور الاول.

الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 فج القعقاع،تمثل في انحراف شاحنة مما اسفر عن غلق الطريق كليا.

وبإستعمال شاحنة الجذب التابعة للحماية المدنية وتمكنت الفرق المتدخلة من ابعاد الشاحنة وفتح الطريق امام مستخدمي الطريق.

كما اسفر الحادث عن إصابة شخص سائق الشاحنة والبالغ من العمر حوالي 32 سنة تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الشريعة.

وتدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بالحمامات اليوم لأجل الحادث الثاني.

الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 فج القعقاع، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين اسفر عن إصابة ستة اشخاص اعمارهم 15 و 54 سنة تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الحمامات.