بالصور.. 8 جرحى في حادثي مرور منفصلين بتبسة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادثي مرور ، وقع اليوم الإثنين بتبسة.

وحسب مصالح للحماية المدنية، فإن الحادث الأول وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 01 بالمكان المسمى دوارالخندق بلدية ودائرة بئرالعاتر.

تمثل في إنقلاب سيارة من نوع “داسيا لوقان”، مما نجم عن إصابة 04 أشخاص، تتراوح أعمارهم 03ما بين و35 سنة.

بينما الحادث الثاني وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى غديرالصفية ببئرالعاتر.

والذي نتج عن إصطدام بين سيارتين سيارة سياحية بيجو 505 وسيارة نفعية من هيليكس.

ما خلف إصابة أربعة 04 أشخاص إصابات متفاوتة أعمارهم 26و37 سنة.

حيث تم نقل المصابين لمصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى التيجاني هدام بئر العاتر.